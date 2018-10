Proef met blockchain in Rotterdamse haven

Gepubliceerd op | Views: 273

ROTTERDAM (AFN) - In de Rotterdamse haven begint een proef met blockchain-technologie rond de aanvoer en overslag van containers. De test die het havenbedrijf aanvangt met ABN AMRO en Samsung gaat begin volgend jaar van start. Het Rotterdamse havenbedrijf kondigde vorig jaar al aan werk te maken van de technologie.

Blockchain is een decentrale opslagmethode van data die voor alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. De open structuur van blockchain zorgt ervoor dat transacties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Volgens het havenbedrijf zijn bij een containertransport van China naar Rotterdam nu gemiddeld 28 partijen betrokken. Het afhandelen van betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers gebeurt momenteel vrijwel volstrekt gescheiden van elkaar. Verder wordt nog heel veel gebruikgemaakt van papieren documenten.

Het uiteindelijke doel is om alle stromen binnen de keten te bundelen en papier in de ban te doen. De technologie moet ook zorgen voor lagere kosten.