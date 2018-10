Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in september met 3,4 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat heeft de Amerikaanse branchevereniging van makelaars laten weten.

De verkoop kwam uit op 5,15 miljoen huizen op jaarbasis, tegen een herziene 5,33 miljoen een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een daling van 0,9 procent tot 5,29 miljoen woningen.

Daarmee kwam de verkoop van bestaande woningen in de VS uit op het laagste niveau in bijna drie jaar. Er is sprake van een vrij beperkt aanbod, terwijl de stijgende huizenprijzen en hypotheekkosten voor terughoudendheid zorgen bij mogelijke kopers. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning ging vorige maand met meer dan 4 procent omhoog tot 258.100 dollar in vergelijking met een jaar eerder.