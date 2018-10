Schlumberger verbetert resultaten

Gepubliceerd op | Views: 182

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger heeft het derde kwartaal van het jaar meer winst gemaakt op een hogere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Opvallend daarbij was dat op kwartaalbasis sprake was van een sterkere groei op de internationale markt in vergelijking met de Noord-Amerikaanse.

De omzet op kwartaalbasis steeg in Noord-Amerika met 2 procent en internationaal met 3 procent. Het was volgens topman Paal Kibsgaard voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2014 dat de internationale opbrengsten op kwartaalbasis harder groeiden. Op jaarbasis deed Noord-Amerika het nog wel duidelijk beter.

Schlumberger zette een omzet in de boeken van 8,5 miljard dollar, 8 procent meer dan een jaar eerder. Kenners hadden hier in doorsnee op meer gerekend. De nettowinst steeg met 18 procent tot 644 miljoen dollar. In Noord-Amerika was sprake van een omzet van bijna 3,2 miljard dollar. Internationaal kwam deze uit op 5,2 miljard dollar. De onderneming levert onder meer diensten rond olieboringen en onderzoek naar olievelden.