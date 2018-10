Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De beoogde overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersconcern CVS Health staat mogelijk op losse schroeven. De staat New York is kritisch over de megadeal en dreigt deze te blokkeren.

Door de fusie ter waarde van 69 miljard dollar zou een zorggigant ontstaan die zowel apotheken, klinieken als verzekeringsdiensten in handen heeft. De financiële waakhond van New York vreest dat het fusiebedrijf te veel macht krijgt. Daardoor zou er te weinig concurrentie overblijven en kunnen de prijzen voor medicijnen flink worden opgedreven.

CVS heeft in het verleden beargumenteerd dat de overname van Aetna tot lagere zorgkosten zal leiden. De toezichthouder wil daar eerst hard bewijs voor zien.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie keurde de de deal vorige week al op voorwaarden goed. Of de overname doorgaat, hangt nu nog af van lokale autoriteiten. Die moeten instemmen met de overname van plaatselijke Aetna-onderdelen.