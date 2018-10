'Aperam kampt met uitdagende markt'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De markt voor roestvrij staal is uitdagend en dat zal onder meer de in Amsterdam genoteerde staalmaker Aperam gaan merken. Dat schrijven kenners van Goldman Sachs in een rapport. De Amerikanen verlaagden hun koersdoel voor het aandeel Aperam naar 44 euro.

Volgens Goldman staan de prijzen voor roestvrij staal onder druk. Dit komt onder meer door de goedkopere prijzen voor ruwe materialen. Die zorgden er op hun beurt voor dat de prijs van roestvrij staal is gedaald.

Dat Europese producenten de laatste tijd materialen relatief goedkoop inkochten in landen als Thailand, Vietnam en Taiwan bleek daarnaast minder voordelen op te leveren dan aanvankelijk gedacht. Verder voorziet Goldman voor Europese producenten vanaf de tweede helft van 2019 een tragere verbetering dan eerder voorzien.

Goldman handhaaft het advies neutral op Aperam. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 12.15 uur 3,7 procent in de min op 35,56 euro.