'Kiadis kan met nieuw kapitaal door tot 2020'

Belachelijk hoog de koersdoel van KBC. Is nog nergens op gebaseerd. Tot tweede helft 2020 nog in ontwikkeling en dan maar afwachten of er dan omzet gegenereerd kan worden of dat nog verdere ontwikkelingen nodig zijn. Dus puur een gokaandeel op dit moment. Je moet maar durven om hiervoor een fors bedrag als particulier in te steken.