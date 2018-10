'Gunstige marktomstandigheden SBM Offshore'

Gepubliceerd op | Views: 836

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar de diensten van SBM Offshore is hoger dan eerder werd verwacht. Dat geeft de maritiem dienstverlener de mogelijkheid kieskeuriger orders aan te nemen, waardoor het rendement op opdrachten hoger kan uitvallen. Dat schrijft ING in een analistenrapport, na een gesprek met het Investor Relations-team van het bedrijf.

De marktvorsers spraken ook over de afhandeling van een smeergeldaffaire in Brazilië. SBM Offshore benadrukte daarbij dat de zaak is afgesloten, omdat het aan alle eisen van de zogeheten Vijfde Kamer heeft voldaan. Mocht die onverhoopt toch een streep door de schikking zetten, dan zou SBM Offshore alsnog kunnen inschrijven op publieke aanbestedingen van staatsoliebedrijf Petrobras.

ING handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 20 euro. Het aandeel SBM Offshore stond vrijdagochtend omstreeks 09.55 uur 1 procent hoger op 15,32 euro.