Vastned start aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 383

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Vastned begint een aandeleninkoopprogramma met een omvang van maximaal 40 miljoen euro. Dat moet uiterlijk eind maart afgerond zijn, zo bleek vrijdag.

Vastned kreeg in april al goedkeuring van zijn aandeelhouders voor de aandeleninkoop. Het doel van het inkoopprogramma is rendement te genereren voor de aandeelhouders, aldus het bedrijf. Vastned houdt de ingekochte aandelen in treasury.