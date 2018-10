'Italië en handelszorgen in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.924 | Onderwerpen: Italië

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk met een kleine winst. De andere Europese beurzen lijken gemengd te openen. De handel staat in het teken van de Italiaanse begrotingsplannen, het internationale handelsconflict en de bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen Wessanen en Wereldhave met cijfers.

De regering van Italië krijgt tot maandag 12 uur de tijd om haar ontwerpbegroting van 2019 toe te lichten. De ingeleverde cijfers zijn volgens de Europese Commissie ,,een bron van ernstige zorg'' en ,,wijzen op een aanzienlijke afwijking van de EU-begrotingsregels''.

Beleggers verwerken daarnaast de laatste economische cijfers uit China. Het handelsconflict met de Verenigde Staten doet de Chinese economie duidelijk geen goed. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het derde kwartaal met 6,5 procent op jaarbasis. Dat is minder dan de 6,6 procent groei die economen hadden voorspeld.

Tegenvallend

Aan het bedrijvenfront heeft Wessanen in het derde kwartaal opnieuw slechter dan verwacht gepresteerd met zijn eigen merken. De natuurvoedingsproducent had last van tegenvallende verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de hete zomer drukte de aftrek van labels als Zonnatura en Clipper. Het bedrijf moest zijn verwachtingen eind tweede kwartaal al wat bijstellen en doet dat nu opnieuw.

Vastgoedfonds Wereldhave haalde in de eerste negen maanden van dit jaar minder huurinkomsten binnen dan een jaar eerder. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt. Daar hebben enkele grote verhuurders huurafspraken gebaseerd op omzet en juist die viel door het Franse succes op het WK en de warme zomer wat tegen.

Ontwikkeling

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma heeft 3,7 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven bij institutionele beleggers. Daarmee is 31,2 miljoen euro opgehaald. Kiadis wil het geld onder meer gebruiken voor de ontwikkeling en lancering van zijn middel ATIR101 en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index zakte 0,7 procent tot 523,87 punten en de MidKap leed een minimaal verlies op 749,22 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,1 procent. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de min op 25.379,45 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,1 procent.

De euro was 1,1460 dollar waard, tegen 1,1505 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 68,97 dollar. Brentolie klom ook 0,5 procent in prijs en kostte 79,67 dollar per vat.