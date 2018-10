Lagere huur Wereldhave door Frans WK-succes

Gepubliceerd op | Views: 118

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Wereldhave heeft in de eerste negen maanden van dit jaar minder huurinkomsten binnengehaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt. Daar hebben enkele grote verhuurders huurafspraken gebaseerd op omzet en juist die viel door het Franse succes op het WK en de warme zomer wat tegen.

De bruto huurinkomsten kwamen uit op 167,4 miljoen euro, 1 procent minder dan in 2017. De dekkingsgraad van de winkelcentra van Wereldhave steeg in het derde kwartaal licht naar 96,2 procent. Met name in België (96,8 procent) en Frankrijk (93,7 procent) was er een flinke stijging van 1 procentpunt. In Nederland ging de dekkingsgraad met 0,2 procentpunt omhoog tot 97 procent.

Deze week maakte Wereldhave al bekend de Finse markt te verlaten en zijn winkelcentrum Itis in Helsinki te verkopen. Dat levert een lagere winstverwachting op van tussen de 3,30 euro en 3,35 euro per aandeel. Het dividend blijft wel gelijk op 2,52 euro. De Belgische dochter Wereldhave België kocht twee winkelcentra aan.