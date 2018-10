'Medische isotopen ASML naar België'

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: België

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinemaker ASML bedacht vier jaar geleden een manier om efficiënt medische isotopen te produceren terwijl dat vrijwel geen kernafval oplevert. Een revolutionair idee, dat van de Nederlandse overheid de status van Nationaal Icoon kreeg. Maar Nederland ziet de vinding nu over de grens verdwijnen, want door een subsidie van de Belgische overheid komt de fabriek in België, zo maakt ASML vrijdag bekend. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

,,We hebben in Nederland alle mogelijke trajecten bewandeld, maar konden geen investering krijgen'', vertelt René Claessen van ASML. ,,En toen kwam België over de brug.'' Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) krijgt van de Belgische overheid maximaal 52 miljoen euro om de laatste technische studies rond de uitvinding te doen. IRE zelf investeert meer dan 100 miljoen in de bouw van twee productielijnen op basis van de door ASML'ers ontwikkelde technologie.

Die technologie behelst een deeltjesversneller om op grote schaal molybdeen-99 te produceren. Ziekenhuizen gebruiken dit isotoop om tumoren op te sporen. IRE denkt dat de eerste patiënten in 2024 gediagnosticeerd kunnen worden met isotopen uit de versneller.