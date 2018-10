Chinese economie groeit minder hard

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese economie groeide in het derde kwartaal minder sterk dan verwacht. Dat komt volgens de Chinese overheid onder meer door een zwakke industriële productie en ,,een ernstige internationale situatie''.

In de drie maanden tot en met september groeide de economie met 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Economen rekenden in doorsnee op een groei met 6,6 procent terwijl een kwartaal eerder nog een economische expansie van 6,7 procent in de boeken werd gezet.

Een groot handelsconflict met de Verenigde Staten doet de op een na grootste economie ter wereld duidelijk geen goed. Er is door de twee grootmachten inmiddels voor honderden miljarden dollars aan heffingen op elkaars producten gezet. Ondanks dat is China naar eigen zeggen nog op koers om de groeidoelstelling van 6,5 procent voor het hele jaar te halen.

In de periode januari tot en met september groeide de economie overigens volgens verwachting met 6,7 procent. Verder werd bekend dat de detailhandelsverkopen in september met 9,2 procent groeiden waar kenners rekenden op 9 procent. De groei van de industriële productie kwam uit op 5,8 procent, waar werd gerekend op een stijging op jaarbasis met 6 procent.