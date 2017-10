Whiskey stuwt omzet Pernod Ricard

Gepubliceerd op | Views: 98

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Drankenfabrikant Pernod Ricard heeft de omzet in het derde kwartaal met bijna 6 procent zien stijgen, tot 2,3 miljard euro. Dat kwam onder meer door de toegenomen vraag naar Jameson whiskey in de Verenigde Staten.

De opbrengsten zijn duidelijk hoger dan waar analisten rekening mee hielden. In de regio Azië en Afrika groeide de omzet 7 procent, bij 6 procent in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en 3 procent in Europa.

Pernod Ricard probeert momenteel overigens in China de groeiende middenklasse voor zich te winnen. Eerder mikte het bedrijf daar vooral op de rijken. Voor heel 2017 herhaalde Pernod Ricard de verwachting dat de winst met 3 tot 5 procent groeit.