Roche herhaalt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 189 | Onderwerpen: biotechnologie

BASEL (AFN/BLOOMBERG) - Roche heeft de financiële verwachtingen voor heel het jaar herhaald. Het Zwitserse farmaceutische concern voorziet nog steeds een groei van de omzet van rond de 5 procent.

Eerder dit jaar werd de omzetdoelstelling nog opgevoerd, na sterke verkoopcijfers. Het resultaat per aandeel zal in 2017 in lijn met de opbrengsten aandikken, bij constante wisselkoersen. Roche denkt verder het dividend op te kunnen voeren.

De grootste maker van kankermedicijnen ter wereld zag de omzet in het derde kwartaal met 4,9 procent groeien tot omgerekend 11,4 miljard euro. Dat kwam onder meer door sterke verkoopcijfers van Ocrevus, een nieuw middel voor de behandeling van multiple sclerose.

Roche dankt zijn sterke positie als farmaceut al jaren aan de medicijnen Herceptin, Rituxan and Avastin. Die producten zijn inmiddels al wat ouder. Dat geeft mogelijkheden voor concurrenten, die met goedkopere generieke medicijnen hun druk op Roche kunnen opvoeren.