Led lichtpuntje voor Lighting

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - De opbrengsten van lichtconcern Philips Lighting stonden in het derde kwartaal van het jaar nog altijd onder druk. Wel was er voor het eerst sprake van voldoende groei bij de led-divisie om de voortdurende krimp van de vergelijkbare omzet van conventionele verlichtingsproducten volledig te compenseren.

De omzet van Lighting kwam uit op bijna 1,7 miljard euro. Dat betekende een daling met 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De vergelijkbare omzet viel in de afgelopen maanden 1,3 procent hoger uit. Hier was in het tweede kwartaal nog sprake van een daling.

De led-opbrengsten stegen met 22 procent en zijn nu goed voor 68 procent van de totale omzet van Lighting.

Onder de streep resteerde een bedrag van 110 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 51 miljoen euro. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat te behalen. Daarbij verwacht het concern in de laatste maanden van het jaar de vrije kasstroom aanzienlijk te verbeteren.