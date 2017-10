Chinese economie groeit zoals voorzien

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese economie is in het derde kwartaal met 6,8 procent gegroeid. Dat maakte het nationale statistiekbureau donderdag bekend.

Het groeicijfer is zoals door economen verwacht. In het tweede kwartaal groeide de op een na grootste economie ter wereld overigens nog met 6,9 procent.

Verder bleek de industriële productie met 6,6 procent te zijn toegenomen in september, op jaarbasis. Dat is iets beter dan kenners hadden voorzien, zij rekenden in doorsnee op een stijging van de productie met 6,5 procent. De winkelverkopen groeiden eveneens iets harder dan verwacht, met 10,3 procent in september tegen een prognose van 10,2 procent op jaarbasis.