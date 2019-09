Galapagos geeft nieuwe aandelen uit

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Galapagos heeft door de uitoefening van warrants 301.745 nieuwe aandelen uitgegeven, met een totale kapitaalverhoging van bijna 6,7 miljoen euro (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Topman Onno van de Stolpe heeft 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal 107.500 warrants uitgeoefend en een ander lid van de raad van bestuur heeft 20.400 warrants uitgeoefend.

De biotechnoloog maakte ook bekend dat het op 16 september een "kennisgeving van belangrijke deelneming" heeft ontvangen van Sands Capital Management. Die partij heeft ruim 2,8 miljoen stemrechten in Galapagos, in de vorm van zogeheten American Depository Receipts. Dit vertegenwoordigt bijna 4,6 procent van de momenteel uitstaande Galapagos-aandelen. De deelneming van Sands is passief onder de kennisgevingsdrempel van 5 procent van Galapagos' stemrechten gedaald, door de kapitaalverhoging van de onderneming.