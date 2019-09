Casino praat met Aldi over verkoop Leader Price

Gepubliceerd op | Views: 567

PARIJS (AFN/RTR) - Het Franse supermarktconcern Casino Guichard-Perrachon praat over de verkoop van discountketen Leader Price met zijn Duitse branchegenoot Aldi. Dat maakte de onderneming donderdag formeel bekend, na berichtgeving in Franse media.

Casino zei in een verklaring dat na toenadering door Aldi France gesprekken zijn begonnen. Het doel is om tot een bindend bod te komen op het Casino-onderdeel. Leader Price had vorig jaar een omzet van 2,5 miljard euro en zou naar verluidt ongeveer 400 miljoen euro waard zijn.

Casino, onder meer bekend van zijn gelauwerde keten Monoprix, zit al enige tijd in zwaar weer. Moederbedrijf Rallye, waarmee zakenman Jean-Charles Naouri de onderneming controleert, heeft miljardenschulden en zit sinds enige tijd in een vorm van surseance van betaling.