'Online betalingsbedrijf Stripe 35 miljard waard'

Ik moest meteen denken aan WeWork, dat was op papier 47 miljard waard, toen 20 miljard en nu minder dan 12 miljard en waarschijnlijk nog minder.



Softbank is daar flink plat op gegaan. De echte waarde komt naar boven na een jaar of twee na de IPO. Voor die tijd is de kans zeer groot dat er een flinke hoeveelheid gebakken lucht in zit.



De 35 miljard is de gebakken lucht waarde. Adyen is ook een voorbeeld van een gebakken lucht fonds. Als de grootaandeelhouders de boel flink gaan verkopen klapt de waarde ook heel snel naar 300 Euro of minder per aandeel.