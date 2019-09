Philips verkoopt restbelang in Signify

Gepubliceerd op | Views: 478

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips wil in totaal 13,8 miljoen aandelen die het nog heeft in voormalig dochterbedrijf Signify verkopen. Dat maakte de onderneming donderdag nabeurs bekend.

In totaal gaat het om een restbelang van 10,7 procent in Signify. De aanbieding, die wordt gedaan via Morgan Stanley en NM Rothschild & Sons, is in lijn met de doelstelling van Philips om zijn belang in Signify helemaal te verkopen.

De biedprijs zal door Philips aan het einde van het zogeheten bookbuilding-proces worden bepaald. "Het boek is met onmiddellijke ingang geopend", aldus het bedrijf. De transactie wordt naar verwachting op 24 september afgerond.

Philips bracht Signify, destijds als Philips Lighting, in mei 2016 naar de beurs. Sindsdien werd het belang steeds verder verkleind.