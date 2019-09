Fastned wint zaak over laadpalen restaurants

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van elektrische snellaadstations Fastned heeft een beroepszaak gewonnen over het plaatsen van laadpalen bij een hotel-restaurant. Die werden door Rijkswaterstaat anders vergund dan die voor laadstations. Volgens de Rechtbank Noord-Holland moet dat transparanter, aldus Fastned in een verklaring.

De zaak gaat om laadpalen bij een vestiging van Van der Valk op parkeerplaats Den Ruygen Hoek, langs de A4 bij Rijsenhout. Die werden als aanvullende voorzieningen gezien door Rijkswaterstaat en dus werden vergunningen afgegeven zonder aanbesteding. Fastned, dat op die parkeerplaats een snellaadstation heeft, was daarop naar de rechter gestapt.

In eerste instantie verloor Fastned, maar in hoger beroep kreeg de uitbater van snellaadstations wel gelijk. De plaatsing van laadpalen bij tankstations golden ook als aanvullende voorziening. Het is nog niet duidelijk of Rijkswaterstaat in beroep gaat tegen de uitspraak.