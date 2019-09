Verkoop bestaande woningen VS hoger

Gepubliceerd op | Views: 302 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in augustus onverwacht toegenomen. De stijging bedroeg 1,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

De verkoop kwam uit op 5,49 miljoen huizen op jaarbasis, tegen 5,42 miljoen een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een daling met 0,7 procent tot 5,38 miljoen woningen. In augustus was sprake van een verkoopstijging met een 2,5 procent tot het hoogste niveau in vijf maanden.