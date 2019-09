Fed pompt weer miljarden in financieel stelsel

Volgens analisten van Goldman Sachs duidt het ingrijpen van de Fed niet op stress op de geldmarkt, zoals in 2008. 'Toen zagen we dat marktparticipanten wegliepen bij het financieren met onderpand, vanwege het verminderde vertrouwen in het systeem. Deze verhoging van de rentes lijken gedreven door markttechnische en toezichtgerelateerde factoren', aldus de analisten in een rapport.



Zij onderscheiden vier structurele oorzaken. De eerste is dat er minder reserves beschikbaar zijn. De Fed heeft zijn balans gekrompen en banken zetten hun cash liever om in effecten. Verder heeft de stijging van de aandelenmarkt ervoor gezorgd dat de behoefte aan financiering voor hedgefondsen groter is geworden. Ten derde zorgt de Amerikaanse overheid voor een groter aanbod aan staatsobligaties, die op de balansen van banken terechtkomen. Tegelijkertijd moesten bedrijven een grote belastingrekening aan de overheid voldoen, waardoor bankreserves uit het systeem verdwenen. Als laatste zorgt regulering ervoor dat banken meer beperkt zijn in hoe zij hun balans aan het werk zetten.



