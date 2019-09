BEURZEN 'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 489

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen lijken donderdag met kleine minnen aan de nieuwe handelsdag te beginnen. De renteverlaging door de Federal Reserve een dag eerder ijlde nog na op de financiële markten. Ook omdat de hoop op verdere rentestappen op korte termijn vooralsnog de kop in werd gedrukt. Veel aandacht blijft uitgaan naar de oliesector in de nasleep van de aanslagen op Saudische olie-installaties. Ook techreus Microsoft staat in de schijnwerpers.

De Fed haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. Met die stap werd op de financiële markten alom rekening gehouden. Volgens nieuwe projecties blijven de rentetarieven naar verwachting tot in 2020 in stand. Sommige kenners hoopten op extra stappen ter compensatie voor de negatieve effecten van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is de stap van de Fed niet genoeg. Trump is al tijden ontevreden over het beleid van Jerome Powell. Hij noemde hem op Twitter een lafaard. De baas van de Fed zou onder meer niet snel genoeg de rente verlagen. Trump heeft in het verleden onderzocht of hij van Powell af kon komen. Maar die mogelijkheid heeft de president niet bij de onafhankelijke centrale bank.

Gesprekken met China

Onderhandelaars van China en de VS zullen donderdag met elkaar om tafel gaan om over het handelsconflict te praten. Het is voor het eerst in twee maanden dat het tot een ontmoeting tussen de delegaties komt. De gesprekken hebben als doel een basis te leggen voor verdere onderhandelingen op hoog niveau begin oktober.

Bij de bedrijven weet techreus Microsoft de aandacht op zich gericht. Microsoft gaat voor 40 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Verder beloont Microsoft zijn aandeelhouders met een hoger dividend. Winkelketen Target kondigde op zijn beurt aan voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het opkoopprogramma moet in de loop van volgend jaar worden afgerond.

De aandelenbeurzen in New York bleven woensdag dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.147,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3306,73 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 8177,39 punten.