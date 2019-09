Minder animo voor gratis geld ECB dan gedacht

Ze vergeten ook dat in de sfeer van private equity en family houses er 1000-en miljarden aan geld beschikbaar is voor allerlei investeringen en dat bedrijven zelf ook bulken van het geld. Ook in de private sfeer klotst het geld tegen de plinten op. Geld is minder schaars geworden als goed en niet meer het exclusieve domein van banken. Net als het betalingsverkeer dat meer en meer draait op platformen waar geen bank aan te pas komt. Passieve trackers die in vermogenspositie inmiddels de actieve fondsen gematched hebben. Kortom het bestaansrecht van banken verminderd meer en meer..... Los van de impact van innovatie op de kostprijs per product en het mondialiseren van de productie. Ze leven en denken nog in de jaren '80.... gaat niet werken zo.