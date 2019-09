Britse uitbreiding windmolenparken op til

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - Groot-Brittannië breidt het windmolenpark in de nationale wateren aanzienlijk uit. De beheerder van de Britse kroondomeinen, die over de wateren rond Engeland gaat, is begonnen aan een veiling van gebieden voor de ontwikkeling van windparken met een totale capaciteit van 7 Gigawatt. Dat is genoeg voor de stroomvoorziening van 6 miljoen huishoudens.

Onder andere Shell liet eerder weten een "actieve rol" te willen spelen bij de ontwikkeling van de windparken. De eerste concessies worden naar verwachting in 2021 toegekend.

Op dit moment zijn er voor de Britse kust windparken met een gezamenlijke capaciteit van 9,3 Gigawatt. De Britse wateren bieden ook ruimte aan 's werelds grootste windmolenpark dat al in bedrijf is, de zogeheten Walney Extension van Ørsted in de de Ierse Zee.