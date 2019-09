'Air France staakt strijd om Aigle Azur'

Gepubliceerd op | Views: 234

PARIJS (AFN) - De Franse luchtvaartonderneming Air France, onderdeel van Air France-KLM, heeft naar verluidt geen interesse meer in de overname van de failliete branchegenoot Aigle Azur of delen van die maatschappij. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen. Vier andere partijen zouden nog wel in de markt zijn voor de boedel van de Franse maatschappij.

Aigle Azur kwam in de problemen vanwege de oplopende brandstofkosten en fikse concurrentie onder budgetvliegers in Europa. De maatschappij behoort tot een groep kleine Europese luchtvaartmaatschappijen als Air Berlin, die in de laatste paar jaar ten onder gingen. Daarnaast pakte de recente uitbreiding van vluchten naar verre bestemmingen als Brazilië ongunstig uit voor de vliegmaatschappij.

Volgens eerdere berichten zouden naast Air France-dochtermaatschappij HOP!, onder meer de Britse branchegenoot easyJet en Groupe Dubreuil, eigenaar van Air Caraïbes, een overname van Aigle Azur hebben verkend.