Britse winkelverkopen gedaald

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in augustus op maandbasis met 0,2 procent gedaald. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. In juli gingen de Britse winkelverkopen nog met een herziene 0,4 procent omhoog.

Economen hadden in doorsnee een onveranderd verkoopvolume voorspeld. Met name bij online winkelen was een daling te zien, terwijl ook warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk minder goede zaken deden.