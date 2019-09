Drankenconcern Diageo attent op handelskift

Gepubliceerd op | Views: 213

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo, bekend van Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness en Smirnoff, waarschuwt dat oplopende handelsspanningen de positieve vooruitzichten voor het bedrijf kunnen ondermijnen. Dat meldde Diageo voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Topman Ivan Menezes verklaarde dat Diageo niet immuun is voor escalatie van de handelsoorlog en dat de situatie aan het handelsfront nauwlettend wordt gevolgd. Het bedrijf profiteert van groei in China, waar zijn sterke drank erg populair is. Maar vanwege de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog is de onderneming gevoelig voor afzwakking in China.

Volgens Menezes heeft Diageo een goede start gemaakt met zijn nieuwe gebroken boekjaar, dat per 1 juli begon. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor een groei van de onderliggende omzet en operationele winst in het gehele fiscale jaar.