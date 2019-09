Rocket Internet ziet winst stijgen

Gepubliceerd op | Views: 461

BERLIJN (AFN) - Rocket Internet heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer winst in de boeken gezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Oliver Samwer, topman van de Duitse start-upinvesteerder spreekt van een goed begin van het jaar. Hij laat verder weten dat zijn bedrijf door blijft timmeren aan de strategie om jonge techbedrijven te laten uitgroeien tot gevestigde namen.

De winst van Rocket Internet in de eerste zes maanden van 2019 steeg tot 548 miljoen euro van 297 miljoen euro vorig jaar. Het bedrijf profiteerde van opwaarderingen van bedrijven waarin het belangen had. Zo deed modeplatform Global Fashion Group goede zaken en is in juli naar de beurs in Frankfurt gebracht. Ook de Afrikaanse webwinkel Jumia en webwinkel Home24 droegen bij aan het hogere resultaat.

Rocket Internet investeerde eerder in bezorger van verspakketten HelloFresh, kledingwebwinkel Zalando en maaltijdbestelsite Delivery Hero.