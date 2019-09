Centrale banken stuwen Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 384 | Onderwerpen: banken

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een kleine winst geëindigd. De beurshandel stond vooral in het teken van de centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verlaagde woensdag het rentetarief om de economie te stimuleren. De Bank of Japan hield het ruime monetaire beleid ongewijzigd, maar hintte wel op een mogelijke verdere versoepeling van het beleid in oktober. De beleidsmakers van de Fed zijn daarentegen verdeeld over hoe het rentebeleid er de komende tijd uit moet zien.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 22.044,45 punten. De Japanse exportbedrijven profiteerden van een goedkopere yen. Het chipbedrijf Advantest, dat veel omzet halt uit het buitenland, steeg 1,5 procent. De nutsbedrijven Kansai Electric Power en Chubu Electric Power waren eveneens in trek en dikten 2,7 en 1,7 procent aan. Sigarettenfabrikant Japan Tobacco zakte 0,7 procent na het verbod van elektronische sigaretten in India.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vlak en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,1 procent in. De Chinese levensverzekeraar AIA zakte 2,9 procent. In Seoul dikte de Kospi 0,4 procent aan dankzij een stevige koerswinst van zwaargewicht Samsung. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf won 2,9 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,6 procent bij.