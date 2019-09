Consument opnieuw negatief

De gemiddelde consument vragen naar het vertrouwen in de economie. Een par duizend onderbuik gevoelens verwerkt in een cijfer. Ik snap niet dat deze cijfers nog met bravoure naar buiten worden gebracht, hier heeft namelijk niemand wat aan.



Het hebben van een mooie zomerdag of het eten van een ranzige patat shoarma kan je onderbuik al dusdanig beïnvloeden dat je nooit kunt stellen dat een consument 2 punten minder vertrouwen heeft. Dat is technisch gezien onmeetbaar. Ook bij een grote populatie.