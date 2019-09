'Pakketbezorgers willen blokkade postfusie'

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - Pakketbezorgers DHL, DPD, GLS en Packs hebben harde kritiek op de voorgenomen postfusie. Ze roepen de politiek op goed te kijken naar de afwijzing van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), aldus De Telegraaf donderdag.

De fusie werd in februari aangekondigd. Onlangs wees de ACM het samengaan van PostNL en Sandd af. De twee hebben nu aan het kabinet gevraagd of ze toch samen mogen gaan door middel van toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet. Daarin wordt bepaald dat de minister een fusie ondanks een weigering van de ACM toch kan toestaan bij ’zwaarwegend algemeen belang’.

„Het terzijde leggen van een doorwrocht besluit van de ACM is niet niks. Daarom noemen wij de postfusie een paardenmiddel", zegt woordvoerder Ewout Blaauw tegen de krant namens de pakketbezorgers. „Het postnetwerk van PostNL wordt ook gebruikt voor de distributie van (bus)pakjes. Dus omzet van pakketjes komt bij post terecht en andersom. Dit is ook het geval met volumes en prijs. Dit zal elkaar in de toekomst gaan naderen. Het bevoordelen van het postale netwerk van PostNL kan ertoe leiden dat er overdracht plaatsvindt van aanmerkelijke marktmacht naar de pakketmarkt", zegt Blaauw.