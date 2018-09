Uitzender Randstad grootste daler in AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.482 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De hoofdindex op de beurs in Amsterdam is woensdag vlak gesloten, terwijl de andere Europese graadmeters winsten lieten zien. Vooral uitzender Randstad en voedingsmiddelengigant Unilever drukten op de AEX. Bij de kleinere fondsen aan het Damrak kregen navigatiespecialist TomTom en biotechbedrijf Pharming er van langs.

De AEX eindigde rond de slotstand van een dag eerder op 543,07 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 781,75 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Randstad was met een min van 5,1 procent met afstand de grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Beleggers verwerkten een handelsupdate van branchegenoot Adecco, die een tragere volumegroei meldde. Adecco zelf kelderde zo'n 6 procent op de beurs in Zürich.

Unilever

Unilever leverde 1,9 procent aan beurswaarde in na berichten over toenemende weerstand van Britse beleggers over de voorgenomen verhuizing naar Rotterdam. Ook merkte een analist van Bernstein op dat Unilever volgens onderzoekscijfers marktaandeel blijft verliezen in de Verenigde Staten.

TomTom was opnieuw hekkensluiter in de MidKap met een min van 4,3 procent, nadat het dinsdag al bijna een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen op berichten dat een belangrijke klant met Google in zee gaat. TomTom zei tegen het ANP dat er niet direct gevolgen zijn voor de omzet. Bank Degroof Petercam verlaagde zijn advies voor het aandeel.

Pharming

Bij de kleinere bedrijven raakte Pharming meer dan 20 procent kwijt. De Amerikaanse toezichthouder FDA wil dat het biotechnologiebedrijf meer klinisch onderzoek gaat doen naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen, bij patiënten met erfelijk angio-oedeem.

In Kopenhagen ging Danske Bank verder dik 3 procent omlaag. De bestuursvoorzitter van de grootste bank van Denemarken stapt op vanwege het witwasschandaal bij de Estse vestigingen van de bank. Mogelijk zijn miljarden aan crimineel geld uit onder meer Rusland witgewassen via Estland.

De euro was 1,1686 dollar waard, tegen 1,1690 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg na nieuwe gegevens over de Amerikaanse olievoorraden met 1,2 procent tot 70,65 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,23 dollar per vat.