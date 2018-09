'Unilever verliest marktaandeel in VS'

Gepubliceerd op | Views: 560 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Unilever blijft marktaandeel verliezen in de Verenigde Staten. Dat constateert een analist van Bernstein op basis van data van onderzoeksbureau Nielsen. Unilever is woensdag een van de grotere dalers in de AEX.

In de vier weken tot 8 september gingen de Amerikaanse verkopen van Unilever wel met meer dan 2 procent omhoog, maar daarmee kon het bedrijf de rest van de markt niet bijbenen. Hoewel huishoudelijke en persoonlijke verzorging sterk was, bleven de prestaties op het gebied van voeding zwak, stelt Andrew Wood van Bernstein in een rapport. Eerdere periodes dit jaar lieten volgens de marktvorser al een vergelijkbaar beeld zien.

Wat momenteel ook speelt is dat verschillende grote aandeelhouders van Unilever hebben aangekondigd tegen de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het concern naar Rotterdam te zullen stemmen.

Het aandeel Unilever stond woensdag rond 17.00 uur 1,9 procent lager op 47,25 euro.