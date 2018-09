EU onderzoekt gebruik gegevens door Amazon

Gepubliceerd op | Views: 287 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De Europese Commissie is voorlopig een onderzoek begonnen naar misbruik van verkoopgegevens van concurrenten door webwinkel Amazon. Dat zei Europees commissaris Margrethe Vestager van mededinging tijdens een persconferentie. De Europese mededingingswaakhond heeft enquêtes verstuurd naar een reeks bedrijven om zo ,,de kwestie volledig in beeld te krijgen''.

Amazon zou de data van andere online verkopers die gebruik maken van zijn platform gebruiken om daar zelf voordeel uit te halen. Het Amerikaanse bedrijf kan daar bijvoorbeeld informatie over populaire producten uit distilleren of welke doelgroepen wat voor producten kopen.

Amazon wordt ook al door de Europese Commissie onderzocht vanwege de belastingafspraken die het bedrijf maakte met Luxemburg. In een mededingingszaak over e-books in 2016 kreeg de webwinkel uiteindelijk geen boete.