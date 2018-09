Belgische bonden slaan toenadering Ryanair af

Gepubliceerd op | Views: 348 | Onderwerpen: België, luchtvaart

BRUSSEL (AFN/RTR) - Belgische vakbonden hebben een toenadering van Ryanair afgewezen. Ze noemen het aanbod van de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij ,,bedrieglijk''. Ryanair had aangeboden vanaf 2020 de Belgische wetgeving te volgen voor personeel in vaste dienst. Dan moesten de bonden wel afzien van een staking van het cabinepersoneel eind volgende week.

De bonden noemen het aanbod van Ryanair ,,een onacceptabele manier om verdeeldheid te creëren bij de werknemers'' omdat die maar op een deel van het cabinepersoneel betrekking heeft. Ryanair heeft ook personeel dat via een uitzendbureau in dienst is.

Cabinepersoneel van Ryanair in Nederland, België, Italië, Portugal en Spanje gaat op 28 september 24 uur staken. Met die staking willen de bonden de druk op de luchtvaartmaatschappij verhogen. Ryanair houdt donderdag zijn aandeelhoudersvergadering.