Adecco ziet wat tragere groei

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse uitzender Adecco ziet een iets minder sterke groei bij de volumetrends. Dat meldde het bedrijf voorafgaand aan een investeerdersdag.

Volgens Adecco lag de volumegroei begin september wat lager dan in de voorgaande maanden. In juli en augustus was sprake van een autonome omzetgroei van 2 procent. Adecco stelt dat de groei op het Europese vasteland afzwakt. Dat is volgens het bedrijf consistent met de zwakkere markt en recente macro-economische data.

Op de beurs in Zürich noteerde Adecco tegen het einde van de ochtendhandel een min van 4,8 procent. In Amsterdam leverde Randstad 3,6 procent in.