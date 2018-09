Philips doet overname in VS

Gepubliceerd op | Views: 593 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Philips neemt het Amerikaanse Blue Willow Systems over, een bedrijf dat zich bezighoudt met software voor gebruik in de ouderenzorg. Dat maakte Philips bekend, zonder financiële details te vermelden over de transactie.

Door middel van het cloudplatform van Blue Willow Systems kunnen zorginstellingen beter toezicht houden op het gedrag en de veiligheid van inwoners, bijvoorbeeld door de automatische detectie van vallen. Er worden dan automatisch waarschuwingen naar mobieltjes en computers gestuurd. Dit helpt met een verbeterde productiviteit van personeel en grotere tevredenheid van familieleden over de zorg.

Philips kondigde verder een samenwerking aan met Inovonics, een bedrijf dat zich bezighoudt met draadloze sensoren voor toezicht in instellingen voor ouderenzorg in de Verenigde Staten. Als gevolg van deze samenwerking is het Philips CarePoint 6.0 platform nu ook in staat om apparaten van Inovonics te monitoren, naast de Lifeline-apparaten van Philips.