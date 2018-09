Gepubliceerd op | Views: 964

AMSTERDAM (AFN) - Het Amsterdamse betaalplatform Adyen heeft H&M binnengehaald als klant. Dat bevestigt topman Pieter van der Does in een interview met de Zweedse techsite Break It.

,,Ze passen goed bij ons. Ze zijn goed zichtbaar online, hebben veel fysieke winkels en zijn internationaal bekend", zegt Van der Does. Financiële details van de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Adyen maakte in juni een stormachtig debuut op de beurs en is sindsdien verdubbeld in waarde. Het fintechbedrijf heeft al een aantal grote klanten, zoals De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify.