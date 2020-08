Fed-notulen drukken sentiment op Wall Street

Ongelooflijk weer van Trumpie. Als een baby schreeuwen om aandacht. Omdat zijn reclame-petjes niet mogen worden gedragen op de werkvloer. Nog erger dan een kleuterschool. Wat een ongelooflijk land en leider. Niet te geloven dat hier hele hordes met vlaggetjes in de hand achteraan lopen. We leven in een ongelooflijk boeiende wereld. De lachende 3e is China. Die wachten zeer geduldig af. Maar dat gevecht gaat Trumpie verliezen!!!!