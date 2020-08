Boeing krijgt eindelijk weer bestelling voor 737 MAX

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Boeing heeft voor het eerst in maanden weer een bestelling gekregen voor probleemtoestel 737 MAX. De Poolse chartermaatschappij Enter Air heeft twee vliegtuigen van het type bestelt met een optie voor nog twee extra toestellen. De laatste keer dat Boeing een order voor de 737 MAX ontving was nog in 2019.

Enter Air had al meerdere van deze toestellen in zijn vloot. De maatschappij heeft volgens de verklaring tevens een schikking getroffen voor de "commerciële gevolgen" die het heeft geleden door het grond houden van de MAX-toestellen. De compensatie zal worden verstrekt in een "aantal vormen en gespreid over een bepaalde periode", is alles wat Boeing hierover kwijt wil.

De vliegtuigen van dit type worden al meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes, met in totaal 346 doden. Problemen met het besturingssysteem speelden een beslissende rol bij het neerstorten, maar die zouden inmiddels zijn opgelost. Luchtvaartautoriteit AA lijkt eindelijk overtuigd te zijn van de inspanningen van Boeing om de technische mankementen van het toestel te verhelpen. Eerder deze maand werd een lange lijst met eisen vrijgegeven waar de 737 MAX aan moet voldoen om weer de lucht in te mogen. Dat is een belangrijke stap richting het vergeven van toestemming om het toestel weer te laten vliegen.