Fed kan voorlopig geen duidelijkheid geven over rentepad

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De beleidsbepalers bij de Federal Reserve zijn bij hun laatste rentevergadering wat teruggekrabbeld van de gebruikelijke belofte om komende tijd met heldere nieuwe richtlijnen voor het toekomstige pad van de rentetarieven te komen. Het gaat om een subtiele verandering ten opzichte van eerder.

Normaal komt er in de notulen van de vergadering altijd een zin waarin staat dat de centralebankiers hun verwachtingen ten aanzien van het beleid "bij komende vergaderingen" graag willen aanscherpen. Maar in de woensdag verschenen Fed-notulen staat slechts dat het volgens diverse vergaderingsdeelnemers het doel is om "op enig moment" meer duidelijkheid te verschaffen.

Die omschrijving is tamelijk vaag, en dat werd woensdag op de beurzen in New York niet goed ontvangen. De belangrijkste beursgraadmeters gingen licht omlaag.

Door de coronacrisis is er sprake van grote economische onzekerheid. Bij het rentebesluit in juli beloofde de koepel van Amerikaanse centrale banken opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen. Daarbij werd de rente zoals verwacht ongemoeid gelaten.