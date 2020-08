Wall Street trekt zich op aan Apple, Target en Lowe's

quote: Pieter Vandewalle schreef op 19 augustus 2020 20:12:

WTF en dat mag Trump zomaar doen?

hij wel blijkbaar, want hij politiceert alles wat ook maar de indruk wekt niet voor hem te zijn,dan maar even lekker tot een boycot oproepen of zeggen dat de post opgeheven moet worden, oh ja en per post stemmen is ook zeer onbetrouwbaar..ben ik nog wat vergeten..oh ja mensen moeten maar gewoon op straat protesteren tegen de maatregelen die de locale gouveneurs hebben opgelegd om covid-19 in bedwang te houden.maar ja blijkbaar kan hij dit alles roepen en doen..