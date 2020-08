Autodealergroep Stern gaat gebukt onder de crisis

Dus een eenmalige en ook laatste afboeking op de goodwill van de dealergroep van Stern (goodwill op de dealergroep is nu namelijk 0) zorgt er voor dat het totaal resultaat ondanks corona over het eerste half jaar in de min komt anders was er nog een plus van een miljoen geweest.



En dan is er ook nog een boekwinst op de verkoop van Heron Autos voorlopig nog gereserveerd omdat er ook nog openstaande garanties zijn.



Dus onder de streep slechts beperkte schade want zonder corona was het resultaat natuurlijk veel positiever geweest en vd Kwast rekent op een sterk herstel zodra zaken normaliseren.



Ik lees geen woord over het feit dat de fusie gesprekken tussen Stern en Hedin, met de benadering vanuit Hedin, weer hervat gaan worden.



Dat de intrinsieke waarde nu nog steeds 23 euro is zonder goodwill (haal ik die 2 en een beetje miljoen van Mobility vs aantal uitstaande aandelen ook meteen weg).



En dat de koers zeer sterk gedaald is ondanks de veel betere financiële positie waar ze nu in zitten sinds de verkoop van lease en nu na het afboeken van de goodwill een nog schonere balans hebben.



Niet raar dat Hedin wel interesse heeft in de toko alleen die benadering was al met 14 euro in de koers en die was toen al laag, de koers heeft daarna ook bijna de 18 aangetikt en toen kwam corona waarvan de impact dus beperkt is.



Koers moet zeker weer terug kunnen naar de 20/25 regio maar het is afwachten wat de verhouding gaat worden in het fusie verhaal met Hedin en wat daar uiteindelijk dan uit komt aan koers en wat die dan waard is op de markt want dan komt dus Hedin ook naar de markt samen in de notering van Stern.