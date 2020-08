'Turkije doet energie-ontdekking in Zwarte Zee'

Respect voor Frankrijk dat zij wel hun solidariteit tonen aan Griekenland wat deel uitmaakt van de Europese Unie. In Nederland we ons nu druk of Zondag met Lubach wel of niet terug komt met een nieuw seizoen.



Ik hoop het wel, dan kan Arjen flauwe grapjes maken over de Griekenland/Turkije vete en wat Frankrijk daar mee te maken heeft.



Daar even bij gezegd, persoonlijk vind ik Zondag met Lubach een leuk programma.