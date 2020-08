Wall Street opent met kleine winsten

Gepubliceerd op | Views: 19

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend, nadat de breed samengestelde S&P 500 dinsdag naar een nieuw recordniveau steeg. Beleggers op Wall Street buigen zich over resultaten van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's en overnamenieuws in de biotechsector. Daarnaast komt de Federal Reserve later op de dag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 27.851 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3396 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 11.222 punten.

Ook biotechnoloog Gilead Sciences staat in de schijnwerpers. Het bedrijf, samenwerkingspartner van Galapagos, heeft een tegenvaller met het reumamiddel filgotinib dat nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Gilead is de vergunninghouder voor filgotinib in de VS en verantwoordelijk voor potentiële verkopen in het land. Het aandeel Gilead verloor 3 procent.

Target

Target won juist 8 procent, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet en winst stegen naar records. Ook Lowe's presteerde beter dan gedacht, dankzij de vele klussen in en om het huis door Amerikanen tijdens de coronacrisis. Lowe's ging ruim 2 procent vooruit.

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) maakte bekend voor 6,5 miljard dollar in contanten biotechnoloog Momenta Pharmaceuticals over te willen nemen. Momenta is actief met medicatie tegen zeldzame auto-immuunziektes. De overnameprijs ligt 70 procent hoger dan de slotkoers van Momenta op Wall Street op dinsdag en Momenta maakte dan ook een koerssprong van circa 70 procent. J&J noteerde 0,3 procent hoger.

De notulen van de Fed worden om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gepubliceerd. De aantekeningen worden nauwlettend bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. De Fed hield de rente eind juli onveranderd en beloofde toen opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen.