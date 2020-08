J&J wil biotechnoloog Momenta kopen voor 6,5 miljard dollar

Gepubliceerd op | Views: 377

CAMBRIDGE (AFN) - Het Amerikaanse medische concern Johnson & Johnson (J&J) wil voor 6,5 miljard dollar biotechnoloog Momenta Pharmaceuticals overnemen. Het Amerikaanse Momenta is actief met medicatie tegen zeldzame auto-immuunziektes. Het is de tweede grote overname in de biotechsector in korte tijd.

De overnameprijs bedraagt 52,50 dollar per aandeel in contanten. Dat is een premie van 70 procent op de slotkoers van Momenta op Wall Street op dinsdag. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van dit jaar wordt afgerond. De deal wordt unaniem gesteund door de raden van bestuur van beide bedrijven.

Maandag werd nog bekend dat de Franse farmaceut Sanofi voor 3,4 miljard dollar de Amerikaanse biotechnoloog Principia Biopharma wil kopen, die zich bezighoudt met medicatie tegen bijvoorbeeld multiple sclerose. Die overname wordt ook geheel in contanten afgerond. Naast de behandeling van multiple sclerose is Principia ook bezig met middelen tegen andere auto-immuunziektes.