'Afwijzing filgotinib leidt tot verdere vertragingen'

"KOPEN!" blijft Jos Versteeg dan roepen. Hij kan ook moeilijk anders, aangezien hij al tijden geen gelegenheid onbenut heeft gelaten om dit aandeel te promoten.



Het zal wel geen kwade opzet zijn, eerder onkunde; bij Imtech is immers hij ook heel lang in de goede afloop blijven geloven!



---------



Beursblik: geen reden voor zorg Galapagos



ABM FN-Dow Jones) Het nieuws dat de vergunningsaanvraag in de VS voor filgotinib door Galapagos en partner Gilead voor de behandeling tegen reuma is voltooid, maar nog niet klaar is voor goedkeuring, is geen reden voor zorg. Dit zei analist Jos Versteeg van InsingerGilissen in reactie op het nieuws.



De analist zei ervan overtuigd te zijn dat de aanvraag uiteindelijk gaat slagen. Dat de twee concerns nog geen goedkeuring hebben gekregen is volgens hem slechts een tijdelijke tegenvaller. "Ik ga er niet van uit dat de aanvraag niet zal slagen", zei Versteeg.



Hij voorziet overigens wel druk op het aandeel, aangezien dit nieuws de doemdenkers voedt.