Galapagos in schijnwerpers op lager Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten kleine minnen zien. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstand van de brede S&P 500-index op Wall Street, die daarmee de koersverliezen van de coronacrisis wist weg te werken. Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers na een tegenvaller met het reumamiddel van de biotechnoloog in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 557,41 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 799,86 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Van Galapagos was nog geen openingskoers bekend. Het aandeel lijkt hard te worden afgestraft na het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.